Mijlpaal Griekspoor na afmelding Cilic, ook Van de Zandschulp naar halve finales Pune

Tallon Griekspoor heeft voor het eerst in zijn carrière de halve finales van een ATP-toernooi bereikt. De Nederlandse nummer 95 van de wereld hoefde daarvoor in het Indiase Pune niet in actie te komen. Tegenstander Marin Cilic meldde zich af.

De Kroatische nummer 17 van de wereld heeft last van een knieblessure. Hij was in India als eerste geplaatst.

Botic van de Zandschulp is de nummer twee van de plaatsingslijst. Ook hij bereikte de halve finales. Van de Zandschulp had weinig moeite met de Duitser Maximilian Marterer: 6-4, 6-2.

De 27-jarige Duitser stond vier jaar geleden nog in de top-50 van de wereld, maar enkele blessures wierpen hem terug .In het begin van de eerste set liet hij zien nog wel wat in huis te hebben.

Onze landgenoot bleef echter ijzig kalm en plaatste op 4-4 de eerste break van de partij. In de tweede set ging het van een leien dakje voor Van de Zandschulp. Op eigen service verloor hij nog maar een punt en met twee breaks in de knip was de overwinning snel binnen.