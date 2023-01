Tallon Griekspoor heeft voor het eerst in zijn carrière de halve finales van een ATP-toernooi bereikt. De Nederlandse nummer 95 van de wereld hoefde daarvoor in het Indiase Pune niet in actie te komen. Tegenstander Marin Cilic meldde zich af.

De Kroatische nummer 17 van de wereld heeft last van een knieblessure. Hij was in India als eerste geplaatst.

Botic van de Zandschulp is de nummer twee van de plaatsingslijst. Hij komt later vandaag in actie tegen de Duitser Maxilmilian Marterer.