Kerstcircus Haarlem gaat door na val acrobaat

De geplande voorstellingen van het Kerstcircus Haarlem gaan door, ondanks de val van een acrobaat gisteren. Dat meldt de organisatie van het circus op Facebook. De artiest heeft meerdere ribben en zijn bekken gebroken bij de val.

De artiest viel van grote hoogte naar beneden tijdens een act in het Wheel of Death. Dat is een ronddraaiende constructie met aan beide kanten een rad. De artiesten lopen in en boven op het rad en doen vervolgens trucs. De man was niet gezekerd.

Na het ongeluk liet de organisatie weten dat de acrobaat aanspreekbaar was en onderzocht werd. Uit het onderzoek is dus gebleken dat hij breuken aan zijn ribben en zijn bekken heeft opgelopen.

Tot en met zondag staan er nog meerdere shows per dag gepland. Die gaan door, al wordt het Wheel of Death vervangen door een andere acrobatische act.

Een woordvoerder van het circus laat weten dat bezoekers cadeautjes naar de tent brengen om steun te betuigen aan de acrobaat.

Duizenden toeschouwers

Tijdens de show gisteravond zaten naar verluidt duizenden mensen, onder wie veel kinderen, in de tent te kijken. Hulpverleners hebben het publiek naar buiten geleid.

"Dit is heel heftig om te zien, dus wij adviseren om contact op te nemen met de huisarts, mochten mensen klachten krijgen. Ook is er slachtofferhulp beschikbaar", zei een politiewoordvoerder gisteren tegen het ANP.

De voorstelling werd meteen na het ongeluk afgebroken: