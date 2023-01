COA houdt tijdelijke opvang asielzoekers Groningen langer open

De tijdelijke opvanglocatie voor asielzoekers in de stad Groningen blijft langer open, in ieder geval tot en met 1 januari 2024. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft het beheer van de locatie met 150 plekken overgenomen van de gemeente.

'Groningen' is daarmee de eerste gemeentelijke opvang voor asielzoekers in Nederland die nu in handen komt van het COA. "In de rest van het land zijn we nog bezig om te kijken waar er mogelijkheden zijn en we afspraken kunnen maken met de veiligheidsregio's", aldus COA-woordvoerder Jacqueline Engbers bij RTV Noord.

Schrijnende toestanden

Afgelopen jaar waren er geregeld schrijnende toestanden bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. Het was daar zo druk, dat mensen soms met honderden tegelijk buiten moesten slapen. Om Ter Apel te ontlasten riep staatssecretaris Van der Burg gemeenten herhaaldelijk op om werk te maken van de opvang.

Een van de gemeenten die toen reageerden was Groningen, waar in een voormalig pand van het Leger des Heils honderd opvangplekken zijn gemaakt. Maar Groningen benadrukte meteen al, net als veel andere gemeenten met een crisislocatie, dat het om tijdelijke opvang gaat. Op 1 april willen de veiligheidsregio's en gemeenten in principe stoppen met het beheren van de tijdelijke crisisplekken.

Geen bemoeienis

Maar de dreigende sluiting in Groningen is met de overname door het COA van de baan. "Wij hebben er geen bemoeienis meer mee", aldus woordvoerder Onno Molenaar van de gemeente Groningen.

De opvangplekken in Groningen zijn nog maar een begin. In totaal zijn er naar schatting van het COA dit jaar nog bijna 37.000 nieuwe opvangplekken nodig. Daarover wordt druk onderhandeld met gemeenten en veiligheidsregio's.