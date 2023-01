China sluit akkoord met de Taliban voor oliewinning in Afghanistan

De Taliban gaan een deal sluiten met een Chinees bedrijf om olie te winnen in de vallei van de Amu Darya-rivier, in het noorden van Afghanistan. Dat heeft de Chinese ambassadeur Wang Yu bevestigd op een persconferentie in Kabul. Het is voor het eerst dat de Taliban een grote overeenkomst sluiten met een internationaal bedrijf sinds hun machtsovername in 2021. Voor de Taliban zou dit contract voordelig zijn, gezien het feit dat het land onder hun regime doelwit is van sancties van de Verenigde Naties wegens mensenrechtenschendingen. De Taliban worden internationaal nauwelijks erkend als wettige regering. Ook China erkent de Taliban officieel niet. Het Chinese bedrijf zal 150 miljoen dollar per jaar investeren in Afghanistan, meldt een woordvoerder van de Taliban op Twitter. Van de opbrengst ontvangen de Taliban 20 procent en China de rest. Het aandeel voor de Taliban kan nog oplopen tot 75 procent, voegt de woordvoerder toe.

China als 'bondgenoot' China sluit nu voor het eerst een deal met de Taliban, maar was al wel eerder actief in Afghanistan. Samenwerking met het land is ook voor China op veel vlakken voordelig: Afghanistan heeft een strategische ligging en is rijk aan grondstoffen als lithium, koper, goud en olie. Het Chinese bedrijf CNPC sloot eind 2011 al een contract met de toenmalige Afghaanse regering en ontvangt sinds die tijd al olie uit het land. Dat contract zou 25 jaar lopen. Bij elkaar zou er 1 biljoen (1000 miljard) dollar aan nog onbenutte grondstoffen in de Afghaanse grond zitten.