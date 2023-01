Britse prins Harry zegt dat zijn broer hem tegen de grond sloeg

De Britse prins Harry zegt in zijn autobiografie die volgende week verschijnt dat zijn broer, kroonprins William, hem bij een ruzie over de vrouw van Harry heeft neergeslagen. De Britse krant The Guardian kreeg vooraf een exemplaar van Spare in handen. Het incident zou zich hebben afgespeeld in 2019 in de Londense woning van Harry en zijn Amerikaanse vrouw Meghan Markle. Dat was een jaar nadat Harry en Meghan waren getrouwd. Na het huwelijk verslechterde de relatie met de rest van de koninklijke familie, wat in de roddelpers breed werd uitgemeten. Bij de ontmoeting zou William de vrouw van zijn jongere broer "lastig", "grof" en "irritant" hebben genoemd. Harry verweet William dat hij de pers napraatte. Volgens Harry greep William hem daarna bij de kraag, waarbij hij een halsketting kapottrok en hem tegen de grond sloeg. The Guardian beschrijft het incident met meer onverkwikkelijke details, inclusief de vlucht van Harry naar de keuken en zijn val op het eetbakje van de hond. Harry zou daar lichte verwondingen aan over hebben gehouden.

Reserve Het Engelse spare betekent reserve, een verwijzing naar de rol van Harry in de troonopvolging. Het reserve zijn van Harry is volgens The Guardian het centrale thema in de autobiografie. Dat begon volgens Harry al bij zijn geboorte. "Fantastisch", zou Harry's vader Charles tegen Harry's moeder Diana hebben gezegd. "Nu heb je me een erfgenaam en een reserve gegeven. Mijn werk zit erop." De publicatie van het boek gaat gepaard met interviews met de Amerikaanse tv-zender CBS het Britse ITV. Ondanks de ruzies zegt Harry in een al uitgezonden fragment van ITV: "Ik zou mijn vader en mijn broer graag terug willen." "Gezien de details die in het boek worden verhaald, is dat op de korte termijn niet waarschijnlijk", schrijft The Guardian.

Meghan en Harry - AFP