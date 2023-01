Californië roept noodtoestand uit vanwege noodweer

De Californische gouverneur Gavin Newsom heeft de noodtoestand uitgeroepen in de Amerikaanse staat vanwege zware regenbuien en windstoten.

Door de slechte weersomstandigheden zitten al meer dan 95.000 huishoudens in de kustgebieden van Californië zonder stroom. Ook zijn er inmiddels tientallen vluchten vanuit San Francisco geannuleerd. Bewoners van Noord-Californië wordt geadviseerd om niet de weg op te gaan.

"We verwachten dat dit een van de meest uitdagende weersomstandigheden kan worden die de afgelopen vijf jaar in Californië zijn neergestreken", zei Nancy Ward, de directeur van het kantoor van de noodhulpdiensten van Californië, tegen persbureau AP. In het Californische kustgebied kwamen in 2018 door een storm 23 mensen om het leven in modderstromen.

Oprah en Harry en Meghan

In Santa Barbara County werden als eerste mensen geëvacueerd. Dat gebied werd eerder geteisterd door bosbranden. Zware regenval zou daardoor kunnen leiden tot overstromingen en puinstromen. Volgens lokale autoriteiten zijn er naar schatting honderden mensen uit het gebied vertrokken.

Een van de steden die moesten worden geëvacueerd, is Montecito. In die stad wonen ook veel beroemdheden, onder wie Oprah Winfrey en prins Harry en zijn vrouw Meghan.

Overstromingen en droogte

Kevin Taylor, de brandweercommandant van Montecito, zei tegen AP dat de weersomstandigheden snel voor gevaar kunnen zorgen. "Er komt veel water van de top van de heuvels via de kreken en beekjes naar beneden en het wint vervolgens aan kracht", zei Taylor.

Hoewel er veel regenval wordt verwacht, zal het niet genoeg zijn om een einde te maken aan de aanhoudende droogte in de staat, die nu zijn vierde jaar ingaat. Bomen zijn er al langer slecht aan toe door de beperkte regenval de afgelopen jaren. Nu de grond plotseling verzadigd is en het hard waait, vallen bomen sneller om.

Dat kan weer leiden tot stroomuitval en overstromingen, zei Karla Nemeth, directeur van het staatsdepartement voor watervoorraden. "We zitten midden in een noodsituatie door overstromingen en ook midden in een noodsituatie door droogte", zei ze tijdens een noodbriefing.

Twee doden

Noord-Californië had op Oudejaarsavond ook te maken met noodweer. Ook dat leidde tot de evacuatie van bewoners van afgelegen gebieden en automobilisten die moesten worden gered nadat ze in ondergelopen wegen terecht waren gekomen. Volgens Amerikaanse media kwamen zeker twee mensen om het leven.