Uitvaartplechtigheden voor emeritus paus Benedictus begonnen

In Vaticaanstad zijn de uitvaartplechtigheden voor emeritus paus Benedictus XVI begonnen. Rond 08.45 uur is de kist met zijn stoffelijk overschot vanuit de Sint-Pieter naar het Sint-Pietersplein overgebracht. Daar wordt vanaf 09.30 uur een mis opgedragen, waarbij tienduizenden mensen worden verwacht.

De uitvaart van emeritus paus Benedictus XVI is hier live te volgen .

Formeel wordt de mis door paus Franciscus geleid, maar vanwege zijn gezondheidstoestand neemt kardinaal Battista Re de meeste taken op zich. Franciscus kan vanwege knieproblemen niet lang staan. Daarom zit hij op een zetel vlak bij de kist van zijn voorganger. Hij neemt wel de belangrijkste riten op zich, zoals het besprenkelen van het lichaam met wijwater en het omhullen daarvan met wierook.

De uitvaart gaat grotendeels volgens het protocol dat traditioneel voor regerende pausen wordt gevolgd. Omdat Benedictus niet meer in functie was, wordt daar op enkele punten van afgeweken. Voor Nederland woont de ambassadeur bij de Heilige Stoel de mis bij. In Italië hangen bij alle overheidsgebouwen de vlaggen halfstok.

Benedictus stierf op Oudjaarsdag op 95-jarige leeftijd. Na de uitvaart wordt hij in een crypte in de Sint-Pieter bijgezet.