A6 bij Lemmer weer vrij na ongelukken gisteren met zwaargewonden

De snelweg A6 bij het Friese Lemmer is weer open. Rijkswaterstaat is de hele nacht bezig geweest met opruimingswerkzaamheden. Gistermiddag kantelde eerst een vrachtauto op de weg. Daarna ontstond een ernstig ongeluk in de file achter die gekantelde vrachtauto.

Bij dat ongeluk waren vier auto's betrokken. Een aantal mensen raakte gewond, sommigen van hen ernstig, meldt Omrop Fryslân.

De eerste problemen ontstonden toen rond 15.00 uur een vrachtauto met sinaasappels en meloenen op z'n kant belandde tussen Lemmer en Sint Nicolaasga. Een deel van de lading kwam op de weg terecht, de vangrail raakte beschadigd.

Zwaargewonde naar Zwolle

Het verkeer over de A6 in noordelijke richting kwam volledig stil te liggen. Net voor 17.00 uur botsten bij Lemmer vier auto's op elkaar in de staart van de file die was ontstaan. De politie sprak van een groot ongeluk.

Ten minste een van de zwaargewonden is overgebracht naar een ziekenhuis in Zwolle, een aantal andere gewonden naar ziekenhuizen in de omgeving. Hoeveel mensen er precies gewond zijn geraakt, heeft de politie niet bekendgemaakt.

Aanvankelijk zei Rijkswaterstaat dat de A6 na middernacht weer open zou zijn, maar het opruimwerk duurde een paar uur langer en was pas vanochtend vroeg klaar. Rijkswaterstaat moest onder andere de grond naast de snelweg afgraven omdat daar veel olie terecht was gekomen.