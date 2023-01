Donderwolken niet verdwenen bij Ajax, dat nog altijd wordt bestuurd door tussenpausen

Er waren weinig clubs die zo naar de winterstop snakten als Ajax. Het WK gaf lucht aan de Amsterdammers, die na een rampweek (zeven verliespunten in de laatste drie duels) en een dramatische groepsfase in de Champions League bijna twee maanden de tijd hadden om te bezinnen. De adempauze gaf Ajax vooral ook de mogelijkheid om de boel weer in het gareel te krijgen voor de hervatting van de competitie.

H2 wordt in de jacht naar versterkingen ondersteund door de raad voor commissarissen, waar Adrie Koster het voetbalinhoudelijke deel voor zijn rekening neemt, en algemeen directeur Edwin van der Sar. Laatstgenoemde is de enige persoon voor de langere termijn met zeggenschap over het technisch beleid. Ook de positie van Koster is immers een tijdelijke.

Leen Meijaard, de voorzitter van de rvc, zei tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering in november dat hij goede hoop had dat Danny Blind terug zou keren in de rvc om de taken van Koster over te nemen. Vervolgens zou er dan een vaste technisch directeur kunnen worden aangesteld.

Blind komt niet terug

Maar Blind, die tijdens het wereldkampioenschap assistent was van Louis van Gaal, komt niet terug. In een interview met het Algemeen Dagblad gaf hij te kennen dat hij "zijn handen vrij wil hebben, ook na het WK." Daar voegde hij aan toe: "Dat weet Ajax overigens al een tijdje."

Ruis op de lijn dus. Ook het tussentijdse vertrek van zijn zoon Daley Blind ruim een week geleden zorgde voor opgetrokken wenkbrauwen. Het contract van de ras-Ajacied (333 wedstrijden en zeven keer landskampioen) werd ontbonden en de verdediger kon op zoek naar een nieuwe club.

"Dit is niet hoe ik mijn einde bij Ajax had voorgesteld, maar door 'omstandigheden' is het zo gelopen. Zorg dat Ajax Ajax blijft", liet hij op Instagram weten.