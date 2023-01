Noord-Koreaanse drone drong door tot presidentiële zone Zuid-Korea

Een van de vijf Noord-Koreaanse drones die op tweede kerstdag het Zuid-Koreaanse luchtruim schond, wist door te dringen tot in de no-flyzone rond het presidentiële kantoor in Seoul. De Zuid-Koreaanse legerleiding heeft dat nu toegegeven, nadat het eerdere berichten hierover had tegengesproken.

Het was voor het eerst in vijf jaar dat er Noord-Koreaanse drones aan de zuidelijke kant van de grens werden gezien. Het leger vuurde granaten af en zette helikopters en jachtvliegtuigen in, maar slaagde er niet in de toestellen neer te halen.

Een dag later bood de legerleiding hiervoor excuses aan. Volgens de legerleiding heeft de drone niet over het gebouw gevlogen waarin het presidentiële kantoor gevestigd is.

President Yoon Suk-yeol heeft gewaarschuwd dat als Noord-Korea opnieuw het Zuid-Koreaanse luchtruim schendt, hij het militaire verdrag zal opzeggen dat de landen in 2018 sloten. Officieel zijn de beide Korea's nog in oorlog. In 1953 is alleen een staakt-het-vuren afgesloten, dat tot op de dag van vandaag geldt.