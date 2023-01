Iran boos op Frankrijk om spotprenten in Charlie Hebdo

Iran heeft felle kritiek geuit op de Franse regering omdat die niet ingrijpt tegen spotprenten over de hoogste Iraanse leider Ayatollah Khamenei. De tekeningen worden deze week gepubliceerd in een speciaal nummer van het satirische weekblad Charlie Hebdo waarin Iran centraal staat.

Het nummer is bedoeld als steunbetuiging aan de Iraniërs die sinds de dood van Mahsa Amini protesteren tegen het Iraanse regime. Amini werd opgepakt omdat ze haar hoofddoek niet goed zou hebben gedragen.

Terreuraanslag

In het nummer van Charlie Hebdo wordt de Ayatollah onder meer afgebeeld met een bom als tulband, hangend aan een galg gemaakt van het haar van Mahsa Amini en staand onder de gespreide blote benen van een vrouw die over hem heen plast.

In 2015 was Charlie Hebdo het doelwit van een terreuraanslag door al-Qaida. Terroristen drongen binnen op de redactie en schoten 12 medewerkers dood vanwege spotprenten die het blad had afgedrukt van de profeet Mohammed.

'Beledigend en ongepast'

De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken spreekt op Twitter over "beledigende en ongepaste spotprenten tegen onze religieuze leider". "Dit kan niet zonder hard antwoord blijven. Wij staan niet toe dat de Franse regering z'n boekje te buiten gaat", twittert hij. De Franse regering heeft niet gereageerd op de protesten van Iran.