Situatie Hamlin 'iets verbeterd' na hartstilstand, hoe nu verder in NFL?

Woensdagavond liet Buffalo Bills een update rondgaan. "Damar ligt nog altijd op de intensive care en zijn toestand is kritiek, maar er zijn tekenen van verbetering opgemerkt gisteren en gedurende de nacht. De verwachting is dat hij op de intensive care zal blijven, waar het medisch team hem in de gaten zal houden en hem zal verplegen."

Alleen stak Eriksen nog voor hij van het veld werd gedragen alweer een duim omhoog, om aan te geven dat hij er nog was. En vervolgens werd de wedstrijd gewoon uitgespeeld. Bij Hamlin is dat teken van leven nog niet gegeven. Anderhalve dag later zijn de berichten over de gezondheid van Hamlin voorzichtig positief.

Nog altijd is de Amerikaanse sportwereld in shock. Meer dan 20 miljoen televisiekijkers door het hele land zagen Damar Hamlin, de 24-jarige safety van de Buffalo Bills, na een harde tackle op Tee Higgins van Cincinnati Bengals in elkaar zakken.

Damar remains in the ICU in critical condition with signs of improvement noted yesterday and overnight. He is expected to remain under intensive care as his health care team continues to monitor and treat him.

Deskundigen spreken over een 'freak incident', een ongeluk dat alleen bij de meest ongunstige omstandigheden kan gebeuren. De impact van de klap met Higgins tegen de borst van Hamlin was groot, maar niet ongewoon in het American football. In zeer zeldzame gevallen kan een dergelijke klap op de borst, bij een zeer specifiek hartritme, leiden tot een hartstilstand. Dat zeggen experts, die daarbij wijzen op vergelijkbare voorvallen in de sporten lacrosse en in het ijshockey.

In de NFL is nog nooit een speler op het veld getroffen door een hartaanval en dus weet niemand of en wat de gevolgen zijn voor de sport. En daarom zit de schrik er ook goed in.