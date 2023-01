Oostenrijkse justitie onderzoekt dood Nederlandse skiester

Het Openbaar Ministerie in Oostenrijk is een strafrechtelijk onderzoek begonnen naar de dood van een 28-jarige Nederlandse skiester, afgelopen zondag in Tirol. Dat melden Oostenrijkse media.

De skiester kwam ten val op een piste op de gletsjer van Hintertux, ten zuidoosten van Innsbruck. Zij gleed zo'n honderd meter het dal in, brak door een vangnet en raakte een boom. Een 27-jarige vriendin viel ook en raakte zwaargewond. Zij ligt in het ziekenhuis.

Volgens lokale media was de onheilsplek op de piste zeer gevaarlijk. De krant Heute schrijft dat binnen een halfuur zeven mensen onderuit gingen. Onder hen waren twee Duitsers die ernstig gewond raakten.

Dood door schuld

Omdat de valpartijen gebeurden op een ijzig, steil stuk van de piste, vraagt het OM zich af of er sprake is van nalatigheid door de beheerder van de piste, en dood door schuld. Mogelijk lag er niet genoeg beschermende sneeuw naast de afdaling.

Het parket onderzoekt of de piste aan de veiligheidsvoorschriften voldeed. Een van de mannen waar onderzoek naar gedaan wordt is de bedrijfsleider van de Hintertuxer Gletscherbahnen.