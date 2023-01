Fati zet Barcelona pas in verlenging op goede spoor tegen derdeklasser Intercity

FC Barcelona is woensdagavond ontsnapt aan een afgang in het Spaanse bekertoernooi. Op bezoek bij Intercity, een club van het derde niveau, verzekerde de Catalaanse grootmacht zich pas in de verlenging van een plek in de achtste finales.

Ansu Fati, die in de tweede helft binnen de lijnen was gekomen voor basisspeler Memphis Depay, tekende in de 103de minuut voor de 4-3. Het verzet van Intercity, dat daarvoor drie keer was teruggekomen van een achterstand, was daarna definitief gebroken.

Oud-jeugdspeler Barça steelt show

Hoewel Barcelona-coach Xavi veel spelers rust gaf (onder wie Frenkie de Jong), stond er met onder anderen Depay, Ferran Torres, Sergio Busquets en Ousmane Dembélé nog altijd een aantal indrukwekkende namen aan de aftrap.

De bezoekers kwamen al snel op 1-0, maar drukten vervolgens niet door. Integendeel: Intercity-middenvelder Oriol Soldevila maakte na een uur gelijk, waarna Xavi zich genoodzaakt zag om niet alleen Fati, maar onder anderen ook Raphinha en Gavi in te laten vallen.

Barcelona trof daarna via Dembélé en Raphinha ook wel twee keer doel, maar Soldevilla schoot de ploeg uit Alicante tot twee keer toe weer langszij. Soldevilla, die daarmee dus tekende voor een hattrick, maakte tussen 2018 en 2020 deel uit van de jeugdopleiding van Barça, maar schopte het nooit tot het eerste elftal.