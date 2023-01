Week voor eerste WK-duel verliezen handballers oefenduel van Frankrijk

Ruim een week voordat de Nederlandse handballers hun opwachting maken op het WK hebben ze een oefenduel met Frankrijk verloren. De zesvoudig wereldkampioen was in Le Mans met 43-32 te sterk.

Oranje hield een helft gelijke tred met de Franse ploeg, die bij rust met 19-18 leidde, maar gaandeweg de tweede helft verder wegliep. Luc Steins was met zes doelpunten de topscorer aan Nederlandse kant.

Het Nederlands team speelde zonder Jorn Smits, die na een positieve coronatest uit voorzorg aan de kant bleef. Smits had twee weken geleden corona en testte vermoedelijk daarom opnieuw positief.

Op 13 januari eerste WK-duel

Nederland is in Frankrijk voor een vierlandentoernooi. Komende zaterdag komt Oranje opnieuw in actie. Tsjechië is dan de tegenstander. De oefentrip dient als voorbereiding op het WK, dat in Polen en Zweden wordt gehouden. Het toernooi begint voor de ploeg van bondscoach Staffan Olsson op 13 januari met een wedstrijd tegen Argentinië.

Het is voor het eerst sinds 1961 dat de Nederlandse handbalmannen actief zijn op een WK. Dat dankt de ploeg aan een wildcard, waarmee de internationale bond IHF de ontwikkeling van Oranje, dat tiende werd op het EK, beloonde.