De kritiek zwelt aan en Tottenham wankelt, maar wint dan zomaar met 0-4

Mensen moesten echt niet denken dat Tottenham dit seizoen een prijs kon winnen, zei hij nadat de Spurs slechts één van hun laatste vijf duels wisten te winnen. "We zijn nu bezig met een fundament te leggen, zodat er later geoogst kan worden", zei Conte. Maar dan moeten er wel elk jaar twee spelers van 50 tot 70 miljoen worden gekocht, voegde hij daar aan toe.

Tottenham Hotspur speelde in de eerste helft ronduit beroerd tegen Crystal Palace, maar na rust was alles anders en eindigde de Londense derby in 0-4. Met een kopbal van dichtbij en een schot in de verre hoek nam niemand minder dan Harry Kane zijn kwakkelende ploeg bij de hand.

Na die openlijke klaagzang over de huidige staat van zijn selectie was de druk op Conte verder toegenomen. Met de vijfde plek in de Premier League is deelname aan de Champions League in het geding voor de gewezen topclub die al sinds 2008 geen prijs meer heeft gewonnen.

Beter Engels leren

In aanloop naar het duel met Crystal Palace verzwakte Conte zijn eerdere uitspraken enigszins. "Ik ben gelukkig bij deze club, dat heb ik al zo vaak gezegd. Ik wil graag blijven. We zijn nu bezig met het maken van een fundament", herhaalde hij nog maar eens.

"Het is lastig voor mij om dat elke keer opnieuw aan jullie uit te moeten leggen", zei hij tegen journalisten. "Soms denk ik terwijl ik aan het eind van de dag naar huis rijd dat ik beter Engels zou moeten leren. Want ik slaag er kennelijk niet in om mijn gedachten op jullie over te brengen."

Of Conte zijn gedachten wel op zijn spelers weet over te brengen, is de vraag. Tottenham speelde een beroerde eerste helft en leek lange tijd te wankelen. Crystal Palace kreeg de meeste en de beste kansen, maar vooral dankzij de Franse doelman Hugo Lloris stond het bij rust 0-0.

IJzig kalm

Vroeg in de tweede helft toonde Kane zich maar weer eens ijzig kalm in het strafschopgebied. Met doelpunten in de 48ste en 53ste minuut gooide hij het duel in korte tijd op slot. De spits had ook een aandeel in de aanvallen waaruit de Ier Matt Doherty en de Zuid-Koreaan Son Heung-min de uitslag op een (geflatteerde) 0-4 bepaalden.