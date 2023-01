Circusartiest valt bij optreden van grote hoogte naar beneden in Haarlem

Een artiest van een circus is tijdens een optreden in Haarlem van grote hoogte naar beneden gevallen. Of het om een man of een vrouw gaat, is niet duidelijk. Het slachtoffer is gewond naar een ziekenhuis gebracht. Hoe ernstig de verwondingen zijn, is ook niet duidelijk.

Het ongeluk gebeurde tijdens een optreden van het Kerstcircus Haarlem, dat vaker tijdens de feestdagen in de stad optreedt. Er zaten naar verluidt duizend mensen, onder wie ook veel kinderen, in de tent te kijken. De voorstelling werd na het voorval afgebroken. Hulpverleners hebben het publiek het circus uitgeleid.

"Dit is heel heftig om te zien, dus vanuit de politie adviseren we om contact op te nemen met de huisarts, mochten mensen klachten krijgen. Ook is er slachtofferhulp beschikbaar", zegt een politiewoordvoerder tegen het ANP.

Het Kerstcircus staat sinds 22 december in het Burgemeester Reinaldapark in Haarlem. Tot en met 8 januari zouden er voorstellingen zijn, onder anderen met Hans Klok. Of de geplande voorstellingen nog doorgaan, is nog niet bekend.