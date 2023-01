Druk op de zorg neemt toe door griepepidemie: 'Blijf thuis als je ziek bent'

De griepepidemie in Nederland houdt aan. Volgens de laatste cijfers van het RIVM gaan 66 van de 100.000 mensen met griepachtige klachten naar de huisarts en neemt dit aantal langzaam toe. Er is sprake van een griepepidemie wanneer minimaal twee weken lang 58 op de 100.000 mensen met griepklachten naar de huisarts gaan en minstens 10 procent van deze mensen het griepvirus heeft.

Zorgverleners zien de druk op de zorg toenemen. "Het is zoeken naar bedden om mensen op te kunnen nemen", zegt Chantal Rovers, hoogleraar Uitbraken van infectieziekten en internist-infectioloog in het Radboudumc.

Als het aantal patiënten verder toeneemt, moet er gekeken worden naar afschalen van andere zorg. "Dan gaat het wel om zorg die afgeschaald kan worden, zoals het uitstellen van bepaalde operaties. Ook al zal dat gaan om operaties die best een paar weken uitgesteld kunnen worden, willen we dat eigenlijk niet," benadrukt Rovers.

Minder speelruimte

De arts vindt de griepcijfers van het RIVM niet heel opmerkelijk. "We hebben vaker lastige griepseizoenen gehad, maar toen was er ook meer speling." Sinds de corona-uitbraak is er meer ziekteverzuim onder het zorgpersoneel. Ook is er niet alleen een toename van patiënten met griep maar ook van patiënten met het corona- en het RS-virus, waardoor er minder speelruimte is, vervolgt Rovers.

Ook Leon van den Toorn, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT) en longarts in het Erasmus MC, ziet de druk op de zorg toenemen. "Het is een aanslag op de gehele zorgketen van huisarts tot ziekenhuizen tot aan de nazorg. Hij ziet nog geen grote problemen, maar denkt dat we alert moeten zijn op het behapbaar houden van de drukte in de zorg. "Mensen zijn met de feestdagen bij elkaar geweest en we weten nog niet wat dat gaat doen met de opnamecijfers."

'Griep is echt anders dan een verkoudheidje'

Beide artsen roepen mensen op thuis te blijven bij griep. "Griep is echt anders dan een 'verkoudheidje'. De kans op complicaties bij griep neemt toe bij mensen met een kwetsbare gezondheid," zegt Van den Toorn. "Blijf thuis als je ziek bent en ben je snotterig, vermijd dan mensen met een zwakkere gezondheid," zegt ook Rovers.