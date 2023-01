Skeletonster Bos wil vlammen in nat en grijs Winterberg: 'Hoop op beetje thuisvoordeel'

In Winterberg wil ze voor het eerst dit jaar naar het podium. En waarom ook niet? Winterberg is immers haar thuisbaan, de baan waarop ze al honderden keren met het hoofd vooruit naar beneden is gestoven en waar ze de voorgaande twee edities met de zege ging naar huis ging.

Dit seizoen moet Bos haar draai nog een beetje vinden. Haar wereldbekerseizoen begon met een vijfde plaats in het Canadese Whistler, een zevende plaats in het Amerikaanse Park City en een vijfde plaats op de olympische vaan van Lake Placid.

"Dank u wel", klinkt het in keurig Nederlands bovenaan de bobsleebaan van het Duitse Winterberg. Want dan mag je winnares van olympisch brons zijn, voor skeletonster Kimberley Bos is dat geen reden om uit de hoogte te doen. En dus bedank je de official, die zojuist de slee aan een laatste inspectie heeft onderworpen, netjes.

"Dit is mijn baan", zegt ze lachend. "Je hoopt ook op een beetje thuisvoordeel, maar het blijft wel Duitsland. Maar er komen heel veel mensen kijken: familie, vrienden, kennissen. Ik houd het allemaal niet meer bij. Dus ik heb er wel ontzettend veel zin in."

De vijfde plaats in de tussenstand van de wereldbeker is eigenlijk beneden haar stand. Want behalve olympisch brons is Bos regerend Europees kampioen en werd ze bovendien vorig seizoen winnares van het eindklassement van de wereldbeker.

"Je doet wat je kan: afdalen en trainingen doen", is de nuchtere boodschap van de 29-jarige Edese. "Maar wel tot een bepaalde hoogte, want als het echt te langzaam wordt, dan heeft het geen zin meer. Het is nu roeien met de riemen die je hebt. En dan hopen dat het vrijdag beter weer is."

De wedstrijd is vrijdag, maar nu al is Bos in een druilerig Duitsland om zich voor te bereiden. Van sneeuw geen spoor, het is grijs en nat in Sauerland. En dat heeft gevolgen voor de trainingen.

Tijdens de training zoekt Bos tussen de stroompjes water naar de juiste sporen. In zulke omstandigheden telt ervaring en baankennis ineens een stuk minder. "Ik ga voor een medaille, maar in deze omstandigheden is het heel moeilijk in te schatten. Ik wil gewoon goede runs neerzetten. En ik denk dat dat al lastig genoeg is hier. Maar dat geldt voor iedereen. We gaan het zien."

De concurrentie komt vrijdag vooral uit Duitsland, met olympisch kampioene Hannah Neise, wereldkampioene en leidster in de wereldbeker Tina Herrmann en het jonge talent Susanne Kreher. Ook de Oostenrijkse Janine Flock, winnares van de wereldbeker in 2021, is terug na een operatie aan haar wervelkolom.

Brons als inspiratie

Haar bronzen medaille bij de Olympische Spelen in Peking heeft de skeletonsport in Nederland een duwtje in de goede richting gegeven. Opeens is er een nieuwe lichting opgestaan, die in het spoor van Bos en haar trainster Joska Le Conté naar de top willen. Annelies van Dijk, ooit nog door Bos getraind als turnster, is daar een voorbeeld van.

"Ik vind het heel mooi dat de sport wat groter is geworden in Nederland", vertelt Bos. "De sleesport in Nederland was heel klein en werd steeds kleiner. Ik vind het heel leuk om te zien dat er nieuwe aanwas is en een serieus programma. En dat ik mijn steentje kan bijdragen door een voorbeeld te zijn. Ik geniet nog elke dag van mijn sport."