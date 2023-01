Kaapverdië geeft gehoor aan oproep Infantino en vernoemt stadion naar Pelé

"Kaapverdië en Brazilië hebben een geschiedenis en cultuur die hand in hand gaan", schrijft de politiek leider van de Afrikaanse eilandengroep. "Pelé zal in Portugeestalige landen en ook in de rest van de wereld altijd een idool blijven."

De premier heeft de intentie tot naamswijziging van het 15.000 stoeltjes tellende stadion gecommuniceerd met de FIFA. "Ik denk dat vele landen ter wereld ons voorbeeld zullen volgen."

Alle 211 FIFA-lidstaten

Daarmee sluit Correia e Silva zich naadloos aan bij FIFA-voorzitter Infantino. De Zwitser zei maandag bij de rouwplechtigheid van de Braziliaanse voetballegende dat alle 211 lidstaten een stadion naar Pelé zouden moeten vernoemen.

"Ook in de toekomst moet iedereen weten wie Pelé was", zei Infantino in Brazilië. "Het moet ook over 30, 50 of 100 jaar nog bijzonder zijn om een doelpunt te maken in een stadion dat naar hem is vernoemd."

Selfie bij de kist

Overigens kwam de FIFA-voorzitter niet alleen vanwege die oproep in het nieuws. Infantino kreeg gisteren ook een stortvloed van kritiek over zich heen, nadat hij een selfie maakte bij de geopende kist van de op 82-jarige leeftijd overleden Pelé.