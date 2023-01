Britse feministische schrijfster Fay Weldon (91) overleden

De Britse auteur en scenarioschrijfster Fay Weldon is vanochtend op 91-jarige leeftijd overleden. Dat heeft haar familie bekendgemaakt. De zeer productieve Weldon schreef voor televisie, radio en toneel en bracht dertig romans uit.

Het werk van Weldon had een feministische inslag en ging vooral over de persoonlijke relaties van vrouwen met mannen, kinderen, ouders en vriendinnen.

Weldon's eerste boek, The Fat Woman's Joke, verscheen in 1967. In de jaren die volgden, kreeg ze bekendheid als een van de scenaristen van de dramaserie Upstairs, Downstairs. Haar roman Praxis haalde in 1978 de shortlist van een de meest prestigieuze literaire prijzen ter wereld, de Booker Prize.

Haar grootste succes had Weldon in 1983 met haar boek The Life and Loves Of a She-Devil, in het Nederlands uitgebracht onder de titel Leven en liefdes van een duivelin. Van de roman - over een weinig aantrekkelijke vrouw die haar leven omgooit en aan haar lichaam werkt om wraak te nemen op haar overspelige echtgenoot - werd een televisieserie gemaakt. Later kwam ook een film uit met actrice Meryl Streep in de hoofdrol.

Vanwege haar bijdrage aan de Britse literatuur werd Weldon in 2001 benoemd tot Commandeur in de Orde van het Britse Rijk.