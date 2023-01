KNVB verrast met topaanstelling onervaren De Jong: 'Bijzonder merkwaardig'

Trainer worden, net als bijvoorbeeld generatiegenoten Mark van Bommel, Giovanni van Bronckhorst en John Heitinga? Nee, daar zag Nigel de Jong niets in. Zijn toekomst zou liggen aan de zakelijke kant van het voetbal, het liefst in een leidende rol binnen een organisatie. "Dat kan algemeen directeur zijn, of sportief directeur, of teammanager", vertelde De Jong in 2021 op de website van zijn oude club Manchester City. "Zo'n rol zie ik voor me, in tegenstelling tot coach worden en op het veld staan." Geen eerste keuze Ondanks die duidelijke persoonlijke ambities komt de aanstelling van De Jong als directeur topvoetbal van de KNVB voor velen uit de lucht vallen. Hij is immers pas anderhalf jaar gestopt als profvoetballer en heeft nog geen ervaring in een managementfunctie binnen het voetbal. Ook NOS-commentator Arno Vermeulen was verrast toen hij hoorde wie de opvolger wordt van de in juni 2022 afgetreden Nico-Jan Hoogma. "Het was al ingewikkeld, omdat er niet veel kandidaten waren. Maar deze naam stond niet op mijn lijstje."

Je krijgt het gevoel dat de KNVB zegt: we nemen de gok. Arno Vermeulen over de aanstelling van Nigel de Jong

Vermeulen: "Dit was ook niet de eerste keuze, zoveel is zeker. Het is bekend dat de KNVB contact heeft gehad met Earnest Stewart en ook de naam van Mo Allach viel al eens. Dat zouden logische kandidaten zijn. De aanstelling van De Jong is bijzonder merkwaardig." Ervaren zakenman In het KNVB-persbericht wordt de "winnaarsmentaliteit" van de 38-jarige oud-international geroemd, net als zijn "uitgebreide internationale ervaring en netwerk op het hoogste niveau". Dat netwerk bouwde hij vooral op tijdens zijn spelersloopbaan, waarin hij niet alleen voor City, maar ook voor clubs als Ajax, Hamburger SV en AC Milan uitkwam. Al op jonge leeftijd proefde hij aan het zakenleven. Op z'n 23ste, niet lang nadat hij Ajax had verruild voor HSV, startte De Jong in Hamburg een bedrijf dat handelde in luxe auto's. "Op school was ik altijd al bezig met de gedachte om een eigen zaak te beginnen, ook als het niet zou lukken in het voetbal", zei hij daar later over.

De Jong (tweede van rechts) in een van de rollen die hij afgelopen jaar vervulde: analist bij een Premier League-duel - Getty

Nadat hij zijn voetbalschoenen in de zomer van 2021 aan de wilgen had gehangen, begon De Jong aan een UEFA-managementopleiding en volgde hij de tiendaagse cursus Business Management aan de Harvard-universiteit. Een officiële rol had hij echter nog niet. Een functie zonder 'sjabloon' "Ik vind het vreemd dat De Jong in deze functie gaat beginnen", zegt Vermeulen. "De KNVB gaf eerder aan op zoek te zijn naar een grote naam, met internationale allure. Daarom hadden ze ook geen haast en heeft de zoektocht zolang geduurd. Maar je krijgt het gevoel dat ze nu zeggen: we nemen de gok." "Zelf heb ik toch vooral gedacht aan mensen die al veel strepen op hun mouw hebben. Max Huiberts, de technisch directeur van AZ, bijvoorbeeld. Tegelijkertijd: degenen die in principe het cv voor deze baan zouden hebben, vinden het vaak niet interessant om achter een bureau in Zeist te gaan zitten."

Focus op vrouwenvoetbal Eén ding lijkt zeker: Nigel de Jong zal een vinger in de pap krijgen als het gaat om de verdere professionalisering van het vrouwenvoetbal in Nederland. Sinds kort valt vrouwenvoetbal bij de KNVB niet meer onder de amateurtak, maar onder het betaald voetbal. "Er moet zeker een beleidsplan komen en De Jong zal dat moeten uitstippelen", zegt Arno Vermeulen. "Het voordeel is dat er met Andries Jonker een bondscoach is die hem daar goed bij zal kunnen helpen."