Ambitie en realiteit liggen bij ADO nog ver uit elkaar, Groningen wint met 0-1

FC Groningen heeft in de tweede eredivisiespeelronde zijn eerste zege van het seizoen gepakt. De noorderlingen wonnen zonder de geblesseerde Arjen Robben met 0-1 bij het matig spelende ADO Den Haag.

Martin Jol (het hoofd van het technisch hart) sprak halverwege mei nog met krachtige woorden over het grote potentieel van ADO Den Haag en dat de succesvolle tijden van het oude Zuiderparkstadion, dat tot 2007 het onderkomen van de club was, moeten herleven.

Grijze haren

Die ambities zijn nog ver weg. ADO begon vorige week al met een 2-0 uitnederlaag tegen Heracles en de eerste thuiswedstrijd van het seizoen moeten Jol en consorten eveneens een paar extra grijze haren hebben bezorgd.

Groningen was vooral in de eerste helft verreweg de betere partij. Na schotkansen voor Mo El Hankouri en Ajdin Hrustic, de vervanger van Robben, werkte ADO-verdediger Shaquille Pinas na 23 minuten de bal knullig in eigen doel na voorzet van Bart van Hintum.