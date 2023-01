Kist van Benedictus gesloten, hoe ziet de uitvaart eruit?

Volgens het persbureau van het Vaticaan gaat paus Franciscus voor in de mis, maar laat hij zijn plaats achter het altaar over aan een kardinaal. Hij kan namelijk vanwege zijn knieproblemen niet lang staan. Daarom zit hij op een zetel vlak bij de kist van zijn voorganger.

Vandaag vindt in Vaticaanstad de uitvaart plaats. Rond kwart voor negen in de ochtend wordt de kist van Benedictus XVI naar buiten gedragen en voor het altaar op het bordes van de Sint-Pieter neergelegd.

De voorbije dagen hebben ongeveer 200.000 mensen afscheid genomen van emeritus paus Benedictus XVI. Drie dagen lang lag zijn broze lichaam opgebaard voor het hoofdaltaar van de Sint-Pieter. Vandaag is de uitvaart. Wat kunnen we verwachten?

Wie zijn erbij?

Onder de aanwezigen zijn twee officiële delegaties: die van Duitsland en Italië. Alle andere gasten zijn op verzoek van het Vaticaan op eigen titel gekomen en krijgen dus geen officiële staatsontvangst. Onder hen zijn de koning en koningin van België, de voormalige koningin van Spanje, de presidenten van Polen, Portugal, Hongarije en Slovenië en ministers uit vele andere Europese landen.

Voor Nederland woont de ambassadeur bij de Heilige Stoel de mis bij. Meer dan duizend journalisten uit ruim dertig landen doen verslag. Er worden 100.000 mensen op en rond het Sint-Pietersplein verwacht. In Italië hangen bij alle overheidsgebouwen de vlaggen halfstok.

Pauselijk maar sober

Om half tien begint de mis. In veel opzichten is het een vergelijkbare viering als bij het overlijden van een regerend paus. Maar omdat dit keer de pauselijke troon gewoon bezet is en er geen conclaaf komt om een nieuwe paus te kiezen, ontbreken er enkele smeekbeden en zijn er bij de lezingen andere teksten uit de Bijbel gekozen.

Aan het eind van de mis is er wel het speciale ritueel met afscheidsgebeden. Daarna wordt de kist opnieuw de basiliek in gedragen naar de crypte onder de Sint-Pieter, waar vele pausen begraven liggen. Daar wordt de kist in een zinken kist gevat en die weer in een kist van eikenhout, want pausen worden traditiegetrouw in drie kisten bijgezet.

Ten slotte zal Benedictus worden neergelaten in het graf waar ooit zijn voorgangers Johannes XXIII en Johannes Paulus II lagen. Die laatste was de Poolse paus met wie Benedictus als kardinaal Joseph Ratzinger meer dan twintig jaar intensief heeft samengewerkt. In 2005 volgde hij hem op als paus.

Het was Benedictus' eigen wens om op deze plek begraven te worden. Met de bijzetting komt er een einde aan alle plechtigheden rond zijn overlijden.