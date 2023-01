EU adviseert negatieve coronatest en mondkapje voor reizigers uit China

De Europese Unie moedigt EU-lidstaten sterk aan om een negatieve coronatest verplicht te stellen voor mensen die vanuit China naar Europa willen vliegen. Dat is de uitkomst van crisisoverleg in Brussel vandaag.

De speciale Europese werkgroep voor crisismanagement raadt ook aan om alle passagiers op vluchten van en naar China een mondkapje te laten dragen. Lidstaten zouden arriverende reizigers uit China daarnaast steekproefsgewijs moeten testen op luchthavens, waar ook het rioolwater getest zou moeten worden.

Alle lidstaten hebben met de adviezen van de werkgroep ingestemd. Een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid zegt tegen de NOS dat minister Kuipers morgen aan de Tweede Kamer laat weten hoe Nederland precies met de aanbevelingen zal omgaan.

'Geen excessieve maatregel'

De Chinese overheid wil op 8 januari veel van de beperkende maatregelen voor reizen loslaten, ook al gaat het land gebukt onder een enorme golf van coronabesmettingen.

Directeur-generaal Tedros Adhanom Ghebreyesus van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zei vandaag op een persconferentie te begrijpen dat landen inreisbeperkingen instellen voor reizigers uit China vanwege het gebrek aan informatie vanuit de Chinese overheid. Verplichte coronatesten om een land binnen te komen zijn volgens de WHO geen reisrestrictie en "geen excessieve maatregel".

Daarmee reageert de dienst op kritiek uit Peking op landen die de afgelopen dagen al met inreismaatregelen kwamen, waaronder de VS, Italië en Frankrijk. Peking had ook aangekondigd "tegenmaatregelen" te nemen als de EU gezamenlijke inreisbeperkingen zou doorvoeren.

Omikronvarianten dominant

Er gaan op dit moment geen nieuwe varianten van het coronavirus rond in China, meldde de WHO eerder vandaag op basis van gegevens van de Chinese autoriteiten. Uit de data die China deelt, blijkt dat er alleen besmettingen plaatsvinden met virusvarianten die ook elders op de wereld voorkomen.

Onder Chinezen die in eigen land corona krijgen, zijn de omikron-varianten BA.5.2 en BF.7 dominant, blijkt uit de gegevens. Verschillende landen maken zich zorgen over het ontstaan van een eventuele nieuwe virusvariant in China, nu daar zoveel mensen tegelijk besmet raken.

'Gerapporteerde cijfers te laag'

De cijfers die China publiceert over het aantal ziekenhuisopnames, IC-opnames en coronadoden zijn volgens de WHO te laag. De dienst zegt "vaker en sneller" betrouwbare gegevens van China te willen hebben over ziekenhuisopnames en sterfgevallen.

"De WHO maakt zich zorgen over mensenlevens in China en heeft opnieuw het belang van vaccinaties benadrukt, waaronder boosterprikken om te beschermen tegen ernstige ziekte, ziekenhuisopname en overlijden", aldus Tedros.