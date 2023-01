Cyberaanval tergt Britse krant The Guardian, journalisten werken nog weken thuis

De kantoren van de Britse krant The Guardian blijven nog weken dicht als gevolg van een zware cyberaanval. De netwerken werden op 20 december getroffen door gijzelsoftware en sindsdien zitten belangrijke computersystemen op slot. In eerste instantie moesten werknemers alleen rond de feestdagen thuiswerken, maar ze hebben nu gehoord dat de kantoren nog tot zeker 23 januari dicht blijven, meldt nieuwssite Semafor.

Onder meer de wifi in het gebouw ligt plat en ook de kassa's in de kantine geven geen sjoege meer. Ook was het bijna niet gelukt om de medewerkers hun salaris over te maken afgelopen maand. De eerste dagen na de aanval kon de krant alleen met veel kunst- en vliegwerk nog op tijd naar de drukker. Inmiddels gaat dat beter, maar het zou nog steeds een ingewikkelde klus zijn.

"Het is een totale nachtmerrie", zegt een medewerker tegen Semafor. Men zou intern vrezen dat er bestanden verloren zijn gegaan of op een andere manier zijn geraakt door de aanval. Een heel klein groepje medewerkers zou nog op kantoor wat werk doen, maar verder zit iedereen noodgedwongen thuis.

Online publiceren lukt nog wel

Het online publicatiesysteem en de bedrijfsemail zijn nog wel in de lucht. "We hebben de mazzel dat sommige systemen niet met elkaar communiceren", citeert Semafor een medewerker.

The Guardian heeft zijn hoofdkantoor met het belangrijkste deel van de redactie in Londen. In New York en in Australië heeft de Britse kwaliteitskrant kleinere kantoren. In hoeverre de aanval de systemen buiten Londen treft, is niet bekendgemaakt.

Ook over de motieven van de aanvallers is nog veel onduidelijk. The Guardian won in het verleden tal van prijzen voor grote onderzoeksjournalistieke verhalen en deed recentelijk onthullingen over onder meer hacks met de Israëlische Pegasus-spyware en de geheime lobby van Uber.

Dat soort verslaggeving kan een aanleiding zijn voor cyberaanvallen, maar er kan in dit geval ook gewoon sprake zijn van een klassieke gijzelsoftware-aanval, waarbij de aanvallers systemen vergrendelen en geld willen zien alvorens ze weer vrij te geven.