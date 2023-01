Museumpubliek kijkt mee bij ontleden van enorme bever

In museum Naturalis in Leiden is vandaag begonnen met het opzetten van een uitzonderlijk grote bever. Het dier werd in november gevonden in Ouderkerk aan den IJssel, waar hij een aanrijding niet overleefde. De bever is 1.30 meter lang en weegt zo'n 30 kilo. Het is volgens Naturalis daarmee de grootste bever ooit gevonden in Nederland.

Museumbezoekers mochten meekijken bij de preparatie van het dier: