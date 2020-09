Bennett zet kers op taart in Parijs, Pogacar wint historische Tour de France

Oud-renner en performance manager Matthieu Heijboer is het brein achter de tijdritten binnen Jumbo-Visma. Thuis in Rotterdam zag Heijboer zijn pupillen tweede, vierde en vijfde worden op La Planche des Belles Filles, maar toch als verliezers van de berg afkomen.

Heijboer heeft inmiddels de wattages van Roglic van gisteren bekeken. "Tot de klim was hij qua vermogen goed bezig", vertelt hij op NPO Radio 1. "De klim had beter gekund en gemoeten. Maar het is ook de vraag hoe hij er mentaal aan toe was. Hij wist al dat hij aan het verliezen was."

Ook was er veel te doen over het materiaal. Zo zou het feit dat Roglic niet in het speciaal ontwikkelde tijdritpak van de ploeg kon starten hem veel tijd hebben gekost. Als geletruidrager droeg Roglic een pak van de organisatie, net als Tadej Pogacar overigens. "Dat het pak anders zou zijn, wisten we. Dat had Pogacar ook. Maar we hebben het nu over details. En details hebben deze tijdrit niet beslist. Roglic was niet zo goed als hij kon zijn. Pogacar was super."

Roglic kwam uiteindelijk over de streep met zijn helm ver op zijn hoofd, niet profwaardig. Het was voor het eerst dat de hel werd gebruikt in wedstrijdverband. "De helm is gewoon goed. Heij is getest in de windtunnel en bij de hoogtestage in Tignes heeft Roglic hem ook veel gedragen. En op het vlakke deel, wat het grootste deel van de tijdrit was, was de houding gewoon goed."