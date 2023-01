Meer elektrische steps op de weg, maar regels laten op zich wachten

Ondertussen ziet de politie steeds meer e-steps rijden en deelt ze ook vaker boetes uit. Vooral bij jongeren zijn ze populair. "Het is gewoon heel makkelijk en handig voor kortere afstanden", zegt Kaoutar van 15. "Ik step graag, net zoals veel vrienden om me heen. Maar niet iedereen is zich bewust van de regels en gevolgen, dat kan gevaarlijk zijn", aldus de 18-jarige Hector.

Het kabinet heeft al vaker aangekondigd met nieuwe regelgeving te komen. Eerder werd gestreefd naar 1 januari van dit jaar, maar dat is niet gelukt. "We willen dat het veilig kan. Al het denkwerk is gedaan maar we moeten zorgvuldig zijn", zegt Mark Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat tegen NOS Stories.

In vrijwel alle andere Europese landen zijn elektrische steps legaal. Dat in Nederland regelgeving ingewikkeld is, heeft er volgens Harbers mee te maken dat het hier drukker is op het fietspad. "Er rijden gewone fietsen, e-bikes, bakfietsen, brommers en canta's. We moeten strikt omgaan met alles waar daar nog bij gaat komen."

Hoe e-steps in het buitenland gebruikt worden, speelt ook mee volgens de Fietsersbond. "Verschillende landen maken de regels weer strenger vanwege overlast en ongelukken die steps veroorzaken", zegt directeur Esther van Garderen. Zo introduceerde België afgelopen zomer nog strengere regels en mag er in de Noorse hoofdstad Oslo, waar steps heel populair zijn, al langere tijd 's nachts niet meer op een deelstep worden gereden.

Petitie

Het uitblijven van regelgeving en de bijbehorende risico's houden de meeste jongeren niet tegen om op een e-step te rijden. "Zolang je weet hoe het werkt, is het naar mijn idee veilig", zegt Kaoutar. Hector startte een petitie, om de politiek op te roepen snel met regelgeving voor dit soort stepjes te komen. De petitie is inmiddels 23.000 keer ondertekend. "Jongeren rijden er op rond zonder dat er duidelijkheid is. De overheid moet vaart maken."

Minister Harbers verwacht later dit jaar een voorstel voor nieuwe regels voor licht elektrische voertuigen naar de Tweede Kamer te sturen. Of dat ook betekent dat e-steps die nu nog verboden zijn toch de weg op mogen, moet nog blijken.