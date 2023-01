Pool Kubacki doorbreekt zegereeks Granerud in Vierschansentournee

Dawid Kubacki heeft in Innsbruck de derde wedstrijd van de 71ste editie van de Vierschansentournee gewonnen. De Pool bleef Halvor Egner Granerud, winnaar van de eerste twee wedstrijden, net voor.

De 32-jarige Kubacki - in 2020 winnaar van de Vierschansentournee en vorig jaar glansrijk winnaar in Garmisch-Partenkirchen - was dit seizoen al vier keer de beste in een wereldbekerwedstrijd en is de leider in de wereldbekerstand.

In Oberstdorf en Garmisch-Partenkirchen kwam in de afgelopen week niet verder dan de derde plaats, op ruime afstand van de Noor Granerud. In Innsbruck sprong Kubacki in de eerste omloop liefst 127 meter, waarmee hij halverwege aan de leiding ging. Granerud, zesde na de eerste sprong, kwam vier meter minder ver.

De Noor profiteerde echter van gunstige wind en voerde met een tweede sprong van 133 meter de druk op.