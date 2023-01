Extra beveiliging bij stadhuis Den Haag om bedreiging

Het stadhuis in Den Haag wordt sinds gisteren extra bewaakt vanwege een bedreiging. Bezoekers kunnen het stadhuis alleen in via de hoofdingang, de andere ingangen zijn afgesloten, meldt de gemeente.

Sinds gistermiddag staan er extra politieagenten voor de deur van het stadhuis. De politie laat weten op zoek te zijn naar een verdachte. De identiteit van deze verdachte is bekend bij de politie.

"We nemen het zekere voor het onzekere", zegt een woordvoerder tegen Omroep West. Om wat voor bedreiging het precies gaat, is niet duidelijk.

Om de hoek bij het stadhuis, aan de Schedeldoekshaven, werd afgelopen maandag een kantoorpand beschoten. Volgens de politie zijn er geen aanwijzingen dat deze twee zaken verband houden.