Vanavond op tv: Russische kritiek op leger • Extra schulden door overslaan zitting • Spionage in Zweden

Is de binnenlandse kritiek een voorbeeld van een veranderende Russische houding ten opzichte van het eigen leger? En wat betekent dat voor het verloop van de oorlog? Te gast is Ruslandkenner Hubert Smeets .

In Rusland klinkt kritiek op de eigen legerleiding na de Oekraïense raketaanval op een gebouw met Russische troepen in de bezette stad Makijivka. Daarbij kwamen tientallen militairen om het leven. Russen, ook politici, spreken er schande van dat zoveel militairen bij elkaar zaten in het gebouw waar mogelijk ook nog munitie lag opgeslagen.

Wie met schuldproblemen kampt, komt al gauw in contact met de rechter. Die neemt dan een beslissing over een oplossing voor de problemen. Maar meestal komen schuldenaars niet opdagen, blijkt uit nieuwe cijfers van de Raad voor de rechtspraak. In 2021 lieten 172.000 van de 202.000 mensen die een uitnodiging kregen, verstek gaan.

Spionage in Scandinavië

Toeval of niet, sinds de oorlog in Oekraïne wemelt het in Scandinavië van de grote spionagezaken met Russen in de hoofdrol. Vanavond kijken we naar Zweden, waar vooral zorgen zijn over economische en technologische spionage, zeker na een opzienbarende arrestatie afgelopen najaar.

Gisteren zagen we hoe een inlichtingenofficier met een Braziliaanse dekmantel in het poolgebied in Noorwegen belandde: