KNVB wil De Boer snel presenteren na 'nee' van Rijkaard en Bosz

Voetbalbond KNVB is in de laatste fase van de onderhandelingen met Frank de Boer, die de opvolger moet worden van Ronald Koeman als bondscoach. De Boer en de KNVB onderhandelen nog over de laatste contractuele details. De NOS heeft dat bevestigd gekregen van bronnen rond de KNVB.

Louis van Gaal, Henk ten Cate en Giovanni van Bronckhorst werden regelmatig in de media benoemd als mogelijke opvolger, maar zijn nooit benaderd door de KNVB.

Drie kandidaten gebeld

Na de verloren interland tegen Italië (7 september) heeft de KNVB drie kandidaten gebeld die in zijn ogen topkeuzes zijn. Het gaat hier om Frank Rijkaard, Peter Bosz en Frank de Boer. De volgorde van bellen was volstrekt willekeurig. Het was een belletje naar beschikbaarheid. Later zou bekeken worden wie dé kandidaat zou moeten zijn.

Rijkaard liet weten geen oren te hebben naar de functie en Bosz is op dit moment niet beschikbaar. En dus bleek De Boer als enige over. Hij is dus voor de KNVB de eerste keuze. Ook is het voor de KNVB geen harde eis dat De Boer niemand mag meenemen om zo zijn eigen staf te creëren.

De KNVB hoopt De Boer snel te presenteren zodat hij de volgende interlands (7 en 11 oktober) op de bank kan zitten.