Nigel de Jong opvolger Hoogma als directeur topvoetbal bij KNVB

De Jong nam in de zomer van 2021 afscheid als profvoetballer en hoopt dit voorjaar zijn UEFA MBA-managementopleiding af te ronden. "Werken in het topvoetbal vraagt specifieke kennis en ervaring. Die heb ik in mijn jaren als speler opgedaan bij verschillende clubs in binnen- en buitenland en kan ik nu gebruiken."

"Het is een heel mooi vooruitzicht om aan de slag te gaan in deze functie, waarin ik het Nederlandse topvoetbal verder wil helpen verbeteren, bij de mannen en de vrouwen", zegt De Jong. "Nederland heeft altijd de ambitie om tot de absolute wereldtop te horen. Het aanwezige talent en de geschiedenis rechtvaardigen die ambitie."

Tegenwoordig reist hij als voetbalanalist tussen Qatar, Engeland en Nederland, waar hij te zien is bij Viaplay.

De Jong treedt bij de KNVB in de voetsporen van Nico-Jan Hoogma, die afgelopen zomer afscheid nam. Al in november 2021 werd bekend dat Hoogma zou vertrekken bij de bond, die sinds die tijd op zoek was naar een opvolger.

De directeur topvoetbal draagt bij de KNVB eindverantwoordelijkheid voor het voetbaltechnische beleid en is op dat gebied ook het aanspreekpunt voor de betaald voetbalclubs in Nederland.

Het aanstellen van bondscoaches valt bovendien binnen het takenpakket. Op dat vlak hoeft De Jong de komende tijd in principe geen grote beslissingen te nemen. Ronald Koeman ligt tot en met het WK van 2026 vast als bondscoach van de mannenploeg en Andries Jonker heeft tot en met het EK 2025 de vrouwen onder zijn hoede.

'Winnaarsmentaliteit'

Volgens KNVB-directeur Marianne van Leeuwen heeft De Jong "een absolute winnaarsmentaliteit". "Door zijn carrière als speler heeft hij een uitgebreide internationale ervaring en een netwerk op het hoogste niveau. Nigel heeft zich in de afgelopen jaren voorbereid op een managementfunctie in het voetbal. Daarbij heeft hij ook in de keuken gekeken bij een aantal clubs en de UEFA."

Van Leeuwen: "Wij zijn ervan overtuigd dat Nigel zich snel zal kunnen inwerken in de voor hem nieuwe rol als directielid. Daarbij krijgt hij uiteraard alle ondersteuning."