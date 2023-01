Instagram en Facebook krijgen miljoenenboete vanwege schenden privacyregels

De Ierse datawaakhond DPC heeft Meta twee boetes opgelegd van in totaal 390 miljoen euro, vanwege privacyschendingen bij Facebook en Instagram. Het was volgens de toezichthouder voor gebruikers niet duidelijk wat er precies met hun data gebeurde.

Het onderzoek van de waakhond begon nadat op 25 mei 2018 twee klachten over Meta waren ingediend, waaronder een klacht van een Oostenrijkse privacy-activist. Op die dag traden ook de Europese privacyregels (GDPR) in werking.

De klagers vonden dat gebruikers gedwongen werden de nieuwe voorwaarden van Instagram en Facebook te accepteren, omdat ze anders de platforms niet meer konden gebruiken. In die voorwaarden stond dat gebruikers toestemming gaven om hun persoonlijke data te gebruiken.

Niet transparant genoeg

De toezichthouder gaf de klagers op het punt van gedwongen toestemming geven geen gelijk, maar vond wel dat Facebook en Instagram niet transparant genoeg waren over hoe en waarvoor ze de persoonlijke gegevens gebruiken. Dat is in strijd met de Europese privacyregels.

Facebook krijgt daarom een boete van 210 miljoen euro en Instagram van 180 miljoen euro. Het bedrijf van Mark Zuckerberg krijgt daarnaast drie maanden de tijd om wel aan de voorwaarden te voldoen.

Meta heeft, net als veel andere grote techbedrijven, een kantoor in Ierland vanwege het gunstige belastingstelsel. Om die reden handhaaft de toezichthouder daar de Europese privacyregels. Het is de vijfde keer dat Meta een boete krijgt van de Ierse waakhond.