Geen hoop meer voor Vietnamees jongetje dat vastzit in funderingspaal

Het 10-jarige jongetje dat al sinds Oudjaarsavond vastzit in een schacht van een betonnen funderingspaal in Vietnam is doodverklaard. Dat melden lokale media.

Het jongetje viel zaterdagavond in de paal op een bouwplaats in de Mekongdelta, in het zuiden van Vietnam. Reddingswerkers probeerden de afgelopen dagen vergeefs het jongetje te bevrijden.

Een vertegenwoordiger van de provincie Dong Thap zegt dat er geen hoop meer is dat het kind levend uit de schacht wordt gehaald. "De autoriteiten hebben bepaald dat het slachtoffer is overleden en proberen het lichaam te bevrijden zodat hij kan worden begraven."

De jongen was op Oudjaarsdag naar oud ijzer aan het zoeken op de bouwplaats toen hij in de pijp viel. Die gaat 35 meter de grond in en heeft een diameter van slechts 25 centimeter. Het provinciebestuur zette honderden agenten in voor de reddingsoperatie. Die hoorden de jongen kort na de val nog om hulp roepen, maar daarna bleef het stil.

Pogingen om de paal met kranen en graafmachines omhoog te trekken mislukten. Het is onduidelijk hoe de reddingswerkers het lichaam van de jongen uit de schacht denken te krijgen.

Beelden van de reddingsactie: