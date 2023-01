Discussie na uitspraken acteur Omar Sy: 'gevoelige snaar in Frankrijk'

De Franse acteur Omar Sy heeft een nationale discussie uitgelokt met een interview met de Franse krant Le Parisien. In het interview levert Sy kritiek op het gebrek aan aandacht voor oorlogen die verder liggen, voornamelijk in Afrika.

Hij is er verontwaardigd over dat Fransen gevoeliger zijn voor de oorlog in Oekraïne dan voor conflicten elders: "Ik ben verbaasd dat mensen nú zo geraakt worden. Als het in Afrika gebeurt, raakt het je dan minder?"

Omar Sy, wiens roots in Senegal en Mauritanië liggen, legde daarbij uit dat de situatie in Oekraïne voor hem 'geen openbaring was': "Ik was niet heel verrast. Ik heb familie in Afrika. Ik weet dat er altijd kinderen in oorlogstijd leven, dat gezinnen verwoest worden."

De acteur, bekend door zijn hoofdrollen in Intouchables en Lupin, speelt nu ook in Tirailleurs, een film over een Senegalese jongen die gedwongen moet vechten voor Frankrijk tijdens de Eerste Wereldoorlog. De film, die vanaf vandaag te zien is, vertelt via de hoofdpersoon Bakary, gespeeld door Sy, het verhaal van de 180.000 mannen die tussen 1914 en 1918 vanuit de door Frankrijk gekoloniseerde gebieden in Afrika in de loopgraven stonden.