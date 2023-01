Serie A hervat: zuinige zege AC Milan, zure middag Atalanta en doelman Zoet

AC Milan heeft geen steek laten vallen in de jacht op titelprolongatie in de Serie A. In de eerste wedstrijd na de WK-onderbreking won de ploeg van trainer Stefano Pioli met 2-1 van Salernitana, waar oud-Feyenoorder Tonny Vilhena na 64 minuten werd gewisseld. Door de overwinning verkleint AC Milan de achterstand op koploper Napoli, dat vanavond in San Siro aantreedt tegen Internazionale tot vijf punten. Atalanta Bergamo leek op weg naar de vijfde nederlaag in de laatste zes wedstrijden, maar kwam tegen Spezia in blessuretijd nog langszij.

De stand in de Serie A. - NOS

De Milanezen zetten Salernitana al vroeg met de rug tegen de muur. Na tien minuten bracht het Portugese talent Rafael Leão (23), die af en toe ongrijpbaar was, Milan op voorsprong. Hij werd diep gestuurd, passeerde de kersverse Salernitana-aanwinst Guillermo Ochoa en schoof de bal in het doel. Vijf minuten was het weer raak via een ander talent, Sandro Tonali. De 22-jarige Tonali schoot raak nadat Salernitana de bal niet weg had weten te werken. Stormachtig kwartier Na dit stormachtige kwartier bleef Milan beter. Brahim Diaz tikte na rust de bal binnen, maar zijn goal werd afgekeurd en ook lag de Mexicaanse doelman Ochoa een paar keer hinderlijk in de weg. Milan dutte wat in en opeens scoorde Salernitana. Federico Bonazzoli tikte een voorzet binnen. Salernitana rook bloed, maar toch wist AC Milan de overwinning over de streep te trekken.

Pasalic redt punt voor Atalanta Atalanta Bergamo, met WK-gangers Marten de Roon en Teun Koopmeiners, heeft de voor de WK-onderbreking ingezette vrije val niet helemaal kunnen stoppen. In La Spezia keek de nummer zes van Italië een kwartier voor tijd nog tegen een 2-0 achterstand aan. Diep in blessuretijd hielp Teun Koopmeiners met een slimme voorzet op de Kroaat Mario Pasalic Atalanta alsnog aan een punt. Voor Spezia-doelman Jeroen Zoet werd het een middag om snel te vergeten.

Jeroen Zoet raakt geblesseerd aan zijn scheen na een botsing met Atalanta-spits Duván Zapata. - Pro Shots

De 11-voudig international, die sinds zijn overgang naar Italië in de zomer van 2020 pas 20 keer mocht aantreden onder de lat van Spezia, kreeg eindelijk weer eens een kans vanwege een blessure van eerste doelman Bartlomiej Dragowski. Na amper een kwartier raakte Zoet zelf geblesseerd aan zijn scheenbeen na een botsing met Atalanta-spits Duván Zapata en verliet hinkend het veld. Spezia stond op dat moment al met 1-0 voor door een treffer van Emmanuel Gyasi. Even later maakte M'Bala Nzola er ook nog 2-0 van. Pechvogel Ampadu Atalanta probeerde het wel na rust, maar was vooral erg slordig en kreeg na een klein uur het deksel op de neus toen Welsh international Ethan Ampadu de 3-0 tegen het net volleerde. Die treffer werd echter afgekeurd wegens buitenspel aan het begin van de aanval en dat was buitengewoon zuur voor Ampadu, die zo zijn allereerste treffer in het betaalde voetbal door de neus geboord zag worden. Ook een knappe krul van de Welshman verdiende een beter lot, maar de bal daalde net niet genoeg.

Teun Koopmeiners achtervolgd door Ethan Ampadu. - EPA

Bij Atalanta lukte intussen niets meer, maar toch kwam de club in de slotfase terug in de wedstrijd toen de energieke Deen Rasmus Højlund de bal onder de grabbelende derde doelman Petar Zovko in het doel schoot. In het restant kwam de vierde zege van Spezia dit seizoen echter niet meer in gevaar. Voor Atalanta is het al de vijfde nederlaag in de laatste zes wedstrijden.

Nederlanders meteen succesvol bij Sampdoria Sampdoria hoopt zich met twee Nederlandse aanwinsten in de tweede seizoenshelft te ontworstelen aan de degradatiezone. Bram Nuytinck (overgekomen van Udinese) en Sam Lammers (gehuurd van Atalanta Bergamo) begonnen tegen het wat tegenvallende Sassuolo in de basis en zagen hun ploeg meteen met 2-1 winnen. Met name de 1-0, een omhaal van Manolo Gabbiadini, was van grote schoonheid.

Sam Lammers ziet van dichtbij hoe Manolo Gabbiadini met een omhaal voor 1-0 zorgt. - EPA