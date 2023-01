Serie A hervat: zuinige zege AC Milan, Nederlandse impuls Sampdoria heeft effect

Door de overwinning verkleint AC Milan de achterstand op koploper Napoli, dat vanavond in San Siro aantreedt tegen Internazionale tot vijf punten.

AC Milan heeft de jacht op titelprolongatie in de Serie A kracht bijgezet. In de eerste wedstrijd na de WK-onderbreking won de ploeg van trainer Stefano Pioli met 2-1 gewonnen van Salernitana, waar oud-Feyenoorder Tonny Vilhena na 64 minuten werd gewisseld.

De Milanezen zetten Salernitana al vroeg met de rug tegen de muur. Na tien minuten bracht het Portugese talent Rafael Leão (23), die af en toe ongrijpbaar was, Milan op voorsprong. Hij werd diep gestuurd, passeerde de kersverse Salernitana-aanwinst Guillermo Ochoa en schoof de bal in het doel.

Vijf minuten was het weer raak via een ander talent, Sandro Tonali. De 22-jarige Tonali schoot raak nadat Salernitana de bal niet weg had weten te werken.

Stormachtig kwartier

Na dit stormachtige kwartier bleef Milan beter. Brahim Diaz tikte na rust de bal binnen, maar zijn goal werd afgekeurd en ook lag de Mexicaanse doelman Ochoa een paar keer hinderlijk in de weg.

Milan dutte wat in en scoorde Salernitana plotsklaps. Federico Bonazzoli tikte een voorzet binnen. Salernitana rook bloed, maar toch wist AC Milan de overwinning over de streep te trekken.