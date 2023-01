Verzekeraars: circa 10 miljoen euro aan schade gemeld rond jaarwisseling

Er is voor ongeveer 10 miljoen euro aan particuliere schade gemeld die is aangericht tijdens de jaarwisseling. Dat meldt het Verbond van Verzekeraars op basis van een eerste schatting.

Dit bedrag ligt hoger dan in de afgelopen twee jaar, toen er een landelijk vuurwerkverbod gold vanwege corona. In de jaarwisseling 2020-2021 was de schade 5,2 miljoen euro en vorig jaar 9 miljoen. Bij de laatste Oud en Nieuw vóór de coronacrisis werd er aanzienlijk meer schade gemeld. Het bedrag lag toen op 16,3 miljoen euro.

In deze bedragen zijn alleen particuliere schadeclaims opgenomen. Medische kosten, schadeclaims van bedrijven en schade aan overheidseigendommen worden niet meegerekend, omdat daar geen cijfers over bekend zijn. Zo valt de schade aan het voormalige kerkgebouw in Veghel en aan een aantal scholen in Amsterdam en Utrecht niet binnen de schatting.

De totale verzekerde schade van Oud en Nieuw ligt dus fors hoger dan 10 miljoen euro.

"De vuurwerkverboden die diverse gemeenten hadden ingesteld blijken in de praktijk moeilijk te handhaven", zegt Richard Weurding, algemeen directeur van het Verbond van Verzekeraars. "De harde wind hielp ook niet mee. Daarnaast is er enorm veel illegaal vuurwerk geïmporteerd. Door deze factoren bevindt de vuurwerkschade zich weer op een hoger niveau dan de jaren tijdens corona."

Vuurwerk vaak oorzaak schade

Het Verbond van Verzekeraars baseert het voorlopige schadebedrag op de eerste claims die tijdens Oudjaarsavond en Nieuwjaarsdag zijn binnengekomen bij verzekeraars, en op het incidentenoverzicht van Stichting Salvage. Die stichting biedt eerste hulp bij brand namens verzekeraars.

Ten opzichte van vorig jaar ziet de stichting een stijging in het aantal incidentmeldingen van 36 procent: van 77 meldingen naar 105. In ruim de helft van het totaal aantal branden speelde vuurwerk een rol, het hoogste percentage in tien jaar. In relatief veel gevallen ging het om smeulende vuurwerkresten die niet goed waren gedoofd.