Hamstringblessure voor Van Dijk, bezoek aan specialist op korte termijn

Virgil van Dijk staat hoogstwaarschijnlijk een aantal weken buitenspel. De centrale verdediger van Liverpool heeft last van een hamstringblessure, die hij maandag in het verloren duel met Brentford (3-1) opliep.

De Brabander werd toen in de rust van de Premier League-wedstrijd naar de kant gehaald. Van Dijk zal op korte termijn een specialist bezoeken om te kijken hoe ernstig de blessure is.

Jurgen Klopp, de trainer van Liverpool, was maandagavond nog hoopvol. "Virgil had wat last van een spier, maar zei dat het in orde was. Hij kan dat soort dingen altijd goed beoordelen. Toch wilde ik geen risico nemen."

'Pas in februari weer terug'

Volgens de Liverpool Echo, een regionaal dagblad, houdt de club er rekening mee dat Van Dijk de rest van de maand niet in actie gaat komen.

Klopp mist momenteel al Luis Diaz en Diogo Jota met blessures. Liverpool speelt op 14 januari tegen Brighton & Hove Albion. Zeven dagen later is Chelsea de tegenstander.

Liverpool maakt vooralsnog een wisselvallig seizoen door en is momenteel de nummer zes van de Premier League.