Nauwelijks boetes voor afsteken vuurwerk in gemeenten waar verbod gold

In de gemeenten waar afgelopen jaarwisseling een afsteekverbod gold, zijn nauwelijks bekeuringen uitgedeeld. Terwijl er wél volop vuurwerk werd afgestoken in bijvoorbeeld Amsterdam, Haarlem en Schiedam.

Afgelopen jaarwisseling gold in twaalf gemeenten een afsteekverbod. Maar daar leken maar weinig inwoners zich aan te houden, gezien de hoeveelheid vuurpijlen die de lucht in ging. De politie trad voornamelijk op bij excessen, en dus niet bij het afsteken van vuurwerk.

In Soest, Utrechtse Heuvelrug, Heumen, en Mook en Middelaar deelden boa's geen enkele bekeuring uit. Evenmin gebeurde dat in Bloemendaal en Heemstede. "Het is erg rustig geweest. Er waren vijf meldingen van overlast op de 30e en 31e", zegt een woordvoerder. "In Bloemendaal is één vuilnisbak opgeblazen, in Heemstede niks." In Nijmegen ging maar één iemand op de bon.

In Haarlem werd nog het meest gehandhaafd. Daar deelden boa's tussen 29 en 31 december zeven bekeuringen uit, en nog eens vijf na middernacht op 1 januari. "Dat was een fractie van de overtredingen", zegt burgemeester Jos Wienen in het Haarlems Dagblad. Hij gaat binnenkort met de politie, handhaving en gemeenteraad de jaarwisseling evalueren.

Collega's ondersteunen

In Amsterdam bleef het bij "enkele waarschuwingen" door boa's vanwege beperkte handhavingscapaciteit, zegt een woordvoerder van de gemeente. "Het handhaven van de openbare orde en het ondersteunen van collega's van andere diensten bij het veilig uitvoeren van hun werkzaamheden gaat voor op het handhaven van het afsteekverbod."

Rotterdam is de enige van de twaalf gemeenten die nog geen informatie geeft over het aantal bekeuringen. Dat doet de Maasstad half januari in een brief aan de gemeenteraad. De cijfers uit Apeldoorn volgen nog.