Amerikaanse apotheken mogen abortuspil verstrekken

In Amerikaanse staten waar abortus is toegestaan, mogen nu ook apothekers abortuspillen verkopen. Voorheen waren abortuspillen alleen bij een beperkt aantal dokters en klinieken te verkrijgen.

De Amerikaanse gezondheidsautoriteit FDA heeft beslist dat vrouwen met een doktersrecept de pillen voortaan ook bij de apotheek kunnen halen.

Het landelijke recht op abortus in de VS werd vorig jaar door het Hooggerechtshof afgeschaft. In veel staten waar de Republikeinen het voor het zeggen hebben, werd de toegang tot abortus fors ingeperkt of helemaal verboden. Sindsdien is de vraag naar abortuspillen sterk gestegen.

In de VS worden in meer dan de helft van de zwangerschapsafbrekingen abortuspillen gebruikt. De Amerikaanse nieuwssite Politico verwacht dat het verruimen van de regels gunstig is voor vrouwen die een abortus willen in een staat waar dat niet is toegestaan. Zij kunnen nu simpelweg de grens oversteken om pillen te halen in een staat waar apotheken ze verstrekken.

Niet zeker of apotheken pillen gaan verstrekken

Na de uitspraak van het Hooggerechtshof in juni vorig jaar is abortus nu in dertien staten verboden, tenzij het leven van de vrouw in gevaar is. In Georgia is abortus vanaf zes weken zwangerschap verboden. Op dat moment weten veel vrouwen nog niet dat ze zwanger zijn. In veel andere staten wordt een (gedeeltelijk) verbod voorbereid, maar daar lopen nu nog rechtszaken die activisten hebben aangespannen voor behoud van het recht op abortus.

Anti-abortusgroep SBA Pro-Life America is niet blij met het verruimen van de regels. "Wetgevers en het Congres moeten een bolwerk vormen tegen het pro-abortusextremisme van de regering-Biden", schrijft de groep in een verklaring. Pro-abortusorganisatie Planned Parenthood noemt het versoepelen van de regels voor abortuspillen daarentegen een gamechanger voor de toegankelijkheid van de basiszorg.

Het is nog de vraag of alle apotheken die voortaan de pillen mogen verstrekken, dat ook echt gaan doen. Volgens The New York Times levert de verkoop van abortuspillen maar een klein aandeel in de omzet van een apotheek. Maar als een apotheek besluit de pillen wél te verkopen, kan dat met het oog op het gepolariseerde politieke landschap van grote invloed zijn op het imago van de apotheek, schrijft de krant.