Vijf vragen over de EU-maatregelen voor reizigers uit China tegen corona

Nu het aantal coronabesmettingen in China explosief stijgt, klinkt op veel plaatsen in de Europese Unie de roep om een gezamenlijk beleid rond inreisbeperkingen voor mensen uit China. Vanmiddag wordt in Brussel opnieuw gesproken over zo'n gezamenlijke aanpak, om een mogelijke nieuwe uitbraak in Europa in de kiem te smoren.

Vijf vragen over de reactie van de Europese Unie op de toename van het aantal coronabesmettingen in China.

Wat is er aan de hand?

China kampt met een hoog aantal coronabesmettingen sinds het land een aantal weken geleden de extreem strenge maatregelen plotseling losliet. Veel Chinezen gaan weer reizen. In Europa wordt gevreesd dat reizigers varianten van het virus meebrengen.

Een aantal EU-landen heeft al inreisbeperkingen ingevoerd voor mensen uit China. Daarmee willen ze eventuele nieuwe coronavarianten tegenhouden. Voor zover bekend gaan in China nu alleen varianten rond die we hier al kennen, hoewel Peking nauwelijks betrouwbare informatie geeft over de virusuitbraak in het land.

Komt er een gecoördineerde aanpak voor alle EU-landen?

Frankrijk pleit voor maatregelen in de hele EU, omdat anders een testverplichting in het ene land via een ander land omzeild kan worden. Vandaag is er overleg met ambtenaren en experts. Verwacht wordt dat daar een gezamenlijke aanpak uitkomt. Uit vooroverleg blijkt dat een grote meerderheid van de lidstaten voor gecoördineerde maatregelen is. Of alle lidstaten de maatregelen daadwerkelijk zullen invoeren, is nog niet duidelijk.

Welke gemeenschappelijke maatregelen kunnen er worden genomen?

De lidstaten denken aan drie concrete maatregelen:

Passagiers op vluchten uit China voor vertrek verplicht op het virus testen

Mondkapjesadvies voor vluchten uit China

Meer rioolwateronderzoek doen naar virusdeeltjes

Welk landen hebben al maatregelen ingesteld?

Italië en Frankrijk stellen al een test bij aankomst verplicht en in België testen ze het water uit de vliegtuigtoiletten op virusdeeltjes. Reizigers uit China die aankomen in Spanje moeten negatief testen op corona of een geldig vaccinatiebewijs laten zien om het land in te mogen.

Wat doet Nederland?

Als een meerderheid van de lidstaten voor een gezamenlijke aanpak is, zal Nederland daarmee akkoord gaan, verwachten EU-bronnen.

Nederland heeft tot nu toe geen testverplichting voor reizigers uit China. Wel krijgen reizigers uit China op Schiphol vanaf morgen een gratis zelftest aangeboden die ze vrijwillig kunnen uitvoeren. Als de test positief is, hoeft de besmette reiziger niet verplicht in isolatie. Verder gaat het RIVM het rioolwater rond Schiphol extra controleren op virusdeeltjes, zodat eventuele nieuwe varianten kunnen worden opgespoord.