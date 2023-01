Nipte nederlaag Van Rijthoven op Nederlands getinte tennisdag in Pune

Tim van Rijthoven is er niet in geslaagd de kwartfinales van het ATP-toernooi van Pune (India) te bereiken. De mondiale nummer 111 was net de mindere van de Rus Aslan Karatsev: 6-7 (7), 6-7 (8).

Van Rijthoven leunde in zijn duel met de nummer 59 van de wereld vooral op zijn service en dat ging hem regelmatig goed af (tien aces). Karatsev, in 2021 halvefinalist op de Australian Open, was wel op de zogeheten 'big points' de betere speler.

Karatsev dacht in de tweede set bij een 4-2, 40-0 voorsprong de partij in de tas te hebben, maar liet Van Rijthoven door slordigheden terugkomen. De Nederlander overleefde twee wedstrijdpunten op 4-5 en een ommekeer leek in de maak.

Twee setpunten waren in de tiebreak echter niet besteed aan Van Rijthoven, die Karatsev uiteindelijk het matchpoint cadeau gaf door zijn zesde dubbelde fout van de partij te slaan.

Van Rijthoven reist nu door naar Melbourne waar hij volgende week het kwalificatietoernooi van de Australian Open speelt.

Nederlandse dag

Naast Van Rijthoven komen vandaag ook Botic van de Zandschulp en Tallon Griekspoor in de tweede ronde in actie in Pune.