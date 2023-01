Goede Nederlandse tennisdag in Pune: Van de Zandschulp en Griekspoor in kwartfinales

Tallon Griekspoor laat in het voorbereidingstoernooi op de Australian Open tot nu toe ook een goede indruk achter. Hij was met 6-4, 6-4, te sterk voor de Italiaan Marco Cecchinato.

De mondiale nummer 35 speelt in de kwartfinales tegen de Duitse qualifier Maximilian Marterer, de nummer 159 van de wereld.

De Nederlander haalde de overwinning uiteindelijk gedecideerd binnen met een lovegame. "Het was een lastige partij, hij heeft het mij moeilijk gemaakt", zei Van de Zandschulp na afloop.

Hetzelfde scenario voltrok zich in de tweede set toen Cobolli een 4-1 voorsprong nam, maar opnieuw kon de Italiaan het niet volhouden.

Cobolli, de nummer 171 van de wereld, kwam in de eerste set verdiend met 5-2 voor, maar ondertussen werd duidelijk dat hij steeds meer moeite kreeg om zijn hoge niveau vast te houden. Van de Zandschulp liet zijn tegenstander uitrazen en kwam vervolgens in zijn ritme.

Griekspoor zakte afgelopen jaar naar plaats 95 op de wereldranglijst, maar laat met met zijn tweede opeenvolgende zege in India zien op de goede weg te zijn.

Hij kreeg tegen Cecchinato, de mondiale nummer 101 en halvefinalist op Roland Garros in 2018, geen enkel breekpunt tegen en verloor slechts elf punten op eigen service.

Het is voor het eerst sinds juni 2022 (Mallorca) dat Griekspoor weer bij de laatste acht van een ATP-toernooi staat. Hij speelt in de kwartfinales tegen de als eerste geplaatste Marin Cilic uit Kroatië of de Spanjaard Roberto Carballes Baena.

Van Rijthoven verliest nipt

Tim van Rijthoven slaagde er niet in de kwartfinales te bereiken. De mondiale nummer 111 was net de mindere van de Rus Aslan Karatsev: 6-7 (7), 6-7 (8).

Van Rijthoven leunde in zijn duel met de nummer 59 van de wereld vooral op zijn service en dat ging hem regelmatig goed af (tien aces). Karatsev, in 2021 halvefinalist op de Australian Open, was wel op de zogeheten 'big points' de betere speler.