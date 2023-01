Wildcards voor ploegen van Froome en Kristoff voor Tour de France

De wielerploegen Israel-Premier Tech en Uno-X mogen dit jaar deelnemen aan de Tour de France. De formaties hebben van de organisatie een wildcard ontvangen. Israel-Premier is de ploeg van onder anderen viervoudig Tour-winnaar Chris Froome, Jakob Fuglsang en Michael Woods. Vorig jaar wonnen Simon Clarke en Hugo Houle namens de Israëlische ploeg een Tour-etappe.

Het Noorse Uno-X nam nog nooit deel aan de Tour. De Noren Alexander Kristoff en Tobias Halland Johannessen zijn de blikvangers van de ploeg.

De twee ploegen kregen een uitnodiging naast de achttien WorldTour-teams en Lotto-Dstny en TotalEnergies, die komend seizoen een beschermde status hebben.

"Het is een selectie zonder verrassingen", verklaarde Tourdirecteur Christian Prudhomme. "Soms is de keuze ingewikkeld, in dit geval niet echt. Er ontstaat een gat achter de 22 beste ploegen ter wereld."