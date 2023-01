Zeker achttien doden bij zelfmoordaanslagen in Somalië

Bij twee zelfmoordaanslagen in de provincie Hiiraan in Somalië zijn zeker achttien mensen om het leven gekomen. Dat melden de Somalische autoriteiten.

Volgens een politiewoordvoeder ontploften twee auto's vol springstof in een woonwijk. De aanslagen zijn opgeëist door de islamitische terreurbeweging al-Shabaab.

Leider al-Shabaab gedood

Al-Shabaab pleegt regelmatig aanslagen op zowel overheids- als burgerdoelen. Daarbij zijn de afgelopen 15 jaar tienduizenden doden gevallen.

Het aanhoudende geweld heeft in combinatie met opeenvolgende periodes van droogte geleid tot een grote crisis in Somalië. Doordat een deel van het land in handen is van terroristen van Al-Shabaab is het organiseren van humanitaire hulp lastig.

Het Somalische leger wint sinds enkele maanden veel terrein in de strijd tegen al-Shabaab. Het regeringsleger krijgt daarbij hulp van gewapende milities.

In oktober 2022 werd leider Abdullahi Nadir van de terroristische groepering gedood. In een gezamenlijke operatie van het Somalische leger en buitenlandse militairen kwam Nadir om het leven door een aanval met een drone.