Door hack kan Antwerpen al een maand geen parkeerboetes innen

Gratis parkeren in het stadscentrum. Klinkt te mooi om waar te zijn? Niet in Antwerpen. Door een hack kan de stad al een maand geen parkeerboetes innen. Hoeveel parkeerders hier al dankbaar gebruik van hebben gemaakt, is onduidelijk.

Onder andere de parkeercontroles in de stad verlopen moeizaam doordat "de systemen niet gekoppeld zijn". Dat zegt de Antwerpse wethouder van Mobiliteit Koen Kennis tegen de VRT. Mensen die parkeren zonder te betalen, kunnen niet worden beboet. Hierdoor is de stad in de afgelopen vier weken naar schatting al 1,2 miljoen euro misgelopen.

Op 6 december werden de computersystemen van de gemeente Antwerpen gehackt. Hackerscollectief Play eiste de verantwoordelijkheid op en dreigde persoonlijke gegevens van burgers openbaar te maken. Het collectief eiste losgeld van de gemeente om de openbaarmaking te voorkomen.

Na onderzoek van de gemeente bleek dat er toch geen gevoelige data was buitgemaakt, maar een maand na de hack zijn de problemen nog niet voorbij.

Uitverkoop

De komende dagen wordt grote drukte verwacht in de stad vanwege de uitverkoop na de feestdagen. De gemeente roept bezoekers op om aan de rand van de stad te parkeren en met de tram het centrum in te komen.

Ondanks de problemen blijft de stad parkeercontroles uitvoeren. "Fout parkeren kunnen we in elk geval beboeten", aldus wethouder Kennis.